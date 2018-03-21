"Интер" выиграл борьбу за аргентинского таланта



Президент "Расинга" Виктор Бланко заявил, что нападающий его команды Лаутаро Мартинес перейдет в "Интер".

"Лаутаро решил перейти в "Интер", а не в дортмундскую "Боруссию". Все детали трансфера согласованы. Он перейдет в «Интер» в августе", – цитирует Бланко сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ожидается, что сумма трансфера составит порядка 25 миллионов евро.

20-летний Мартинес выступает за "Расинг" с 2015 года, провел за клуб 52 матча и забил 24 гола.

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