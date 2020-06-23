"Интер" выиграл борьбу за "нового Пирло"

Миланский "Интер" в скором времени подпишет полузащитника "Брешии" Сандро Тонали, утверждает Calciomercato.

По сведениям издания, переговоры по трансферу 20-летнего футболиста, которого называют "новым Пирло", находятся на финальной стадии.

"Нерадзурри", несмотря на длительные торги, будут вынуждены заплатить за перспективного итальянца 50 миллионов евро.

Тонали - воспитанник "Брешии". За основную команду он провёл 78 матчей, забил 6 голов и сделал 14 ассистов.

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