"Интер" выкупит Рафинью у "Барселоны" при одном условии

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"Интер" выкупит Рафинью у "Барселоны" при одном условии

Миланский "Интер" выкупит у "Барселоны" полузащитника Рафинью Алькантару при одном условии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 24-летний бразилец станет игроком "нерадзурри" на постоянной основе, если команда по итогам этого сезона попадёт в Лигу Чемпионов.

В случае попадания в самый престижный еврокубковый турнир "Интер" заплатит "Барселоне" 35 миллионов евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

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