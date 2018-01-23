"Интер" выкупит Рафинью у "Барселоны" при одном условии

Миланский "Интер" выкупит у "Барселоны" полузащитника Рафинью Алькантару при одном условии, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, 24-летний бразилец станет игроком "нерадзурри" на постоянной основе, если команда по итогам этого сезона попадёт в Лигу Чемпионов.

В случае попадания в самый престижный еврокубковый турнир "Интер" заплатит "Барселоне" 35 миллионов евро, ещё три миллиона будут доступны в качестве бонусов.

Не пропустите: "Интер" намерен нарушить планы "Лацио". | http://soccernews.ru