"Интер" выкупит Сенси у "Сассуоло"
Генеральный директор "Сассуоло" Джованни Карневали сообщил, что "Интер" выкупит трансфер полузащитника Стефано Сенси, который выступает за миланский клуб на правах аренды.
"Интер" выкупит трансфер Сенси. Быть может, стоимость на футболистов снизится, но не у нас. Наш магазин сохранит высокие цены", – приводит слова Карневали Football Italia.
За 24-летнего хавбека "Интер" заплатит 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне Сенси провел за "нерадзурри" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16