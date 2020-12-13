"Интер" вырвал победу над "Кальяри"

В рамках 11-го тура итальянской Серии А "Интер" обыграл "Кальяри".

Благодаря победе "нерадзурри" вышли на второе место и теперь отстают от "Милана" на 2 очка. "Кальяри" остается 12-м.

"Кальяри" - "Интер" 1:3

Голы: Соттиль, 42 - 1:0, Барелла, 77 - 1:1, Д`Амброзио, 84 - 1:2, Лукаку, 90 - 1:3

"Кальяри": Краньо, Ликояннис, Карбони (Симеоне, 89), Валюкевич, Дзаппа, Марин, Фараго (Клаван, 68), Жоао Педро, Рог, Соттиль (Нандес, 68), Паволетти (Черри, 75).

"Интер": Ханданович, Бастони (Мартинес, 72), Шкриньяр, де Врей, Дармиан (Янг, 58), Барелла, Брозович, Эриксен (Сенси, 58), Перишич (Хакими, 46; Д`Амброзио, 83), Санчес, Лукаку.

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