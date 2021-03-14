"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"

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"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"

Представляем результаты матчей 27-го тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Интер" 1:2

Голы: Лукаку (пен), 62 - 0:1, Санабрия, 70 - 1:1, Мартинес, 85 - 1:2

"Торино": Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Войвода (Гояк, 89), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49), Иццо, Санабрия (Белотти, 89).

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81), Мартинес (Весино, 89), Лукаку.


"Парма" - "Рома" 2:0

Голы: Михэилэ, 9 - 1:0, Эрнани (пен), 55 - 2:0

"Парма": Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Михэилэ (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).

"Рома": Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.


"Болонья" - "Сампдория" 3:1

Голы: Барроу, 27 - 1:0, Куальярелла, 37 - 1:1, Сванберг, 41 - 2:1, Сориано, 70 - 3:1

"Болонья": Скорупски, Томиясу (де Сильвестри, 90), Дейкс, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Ольсен (Орсолини, 84), Паласио (Сансоне, 69), Барроу.

"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Феррари (Лерис, 72), Йосида, Дамсгор (Рамирес, 69), Янкто (Габбьядини, 69), Экдаль, Торсбю, Кандрева, Куальярелла.  

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