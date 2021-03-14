"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"
Представляем результаты матчей 27-го тура итальянской Серии А.
"Торино" - "Интер" 1:2
Голы: Лукаку (пен), 62 - 0:1, Санабрия, 70 - 1:1, Мартинес, 85 - 1:2
"Торино": Сиригу, Мурру (Ансальди, 67), Войнович, Бремер, Войвода (Гояк, 89), Мандрагора, Лукич, Верди (Дзадза, 67), Базелли (Линетти, 49), Иццо, Санабрия (Белотти, 89).
"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Хакими (Дармиан, 88), Гальярдини (Эриксен, 56), Перишич (Янг, 56), Барелла, Брозович (Санчес, 81), Мартинес (Весино, 89), Лукаку.
"Парма" - "Рома" 2:0
Голы: Михэилэ, 9 - 1:0, Эрнани (пен), 55 - 2:0
"Парма": Сепе, Пеццелла, Бани, Осорио, Конти (Лорини, 82), Эрнани (Грасси, 72), Куртич, Ман, Бругман, Михэилэ (Карамо, 82), Пелле (Зиркзее, 61).
"Рома": Лопес, Спинаццола, Кумбула (Кристанте, 59), Рожер, Бруно Перес (Рейнолдс, 60), Педро (Карлес Перес, 60), Вильяр (Диавара, 79), Эль-Шаарави, Пеллегрини (Майораль, 79), Манчини, Джеко.
"Болонья" - "Сампдория" 3:1
Голы: Барроу, 27 - 1:0, Куальярелла, 37 - 1:1, Сванберг, 41 - 2:1, Сориано, 70 - 3:1
"Болонья": Скорупски, Томиясу (де Сильвестри, 90), Дейкс, Ларангейра, Сумаоро, Сориано, Сванберг (Поли, 84), Схаутен (Домингес, 69), Ольсен (Орсолини, 84), Паласио (Сансоне, 69), Барроу.
"Сампдория": Аудеро, Ауджелло, Берешиньски, Феррари (Лерис, 72), Йосида, Дамсгор (Рамирес, 69), Янкто (Габбьядини, 69), Экдаль, Торсбю, Кандрева, Куальярелла.
Читайте также: "Фиорентина" в гостях разгромила "Беневенто". Кокорин не играл, у Влаховича хет-трик. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Появилось видео избиения молодого футболиста "Локомотива"
-
"Рубин" разгромил "Уфу", одержав третью подряд победу в РПЛ
Лента новостей
-
"Локомотив" обыграл "Сочи" и ворвался в топ-4 РПЛ
-
"Чертаново" сделало заявление касательно избиения футболиста юношеской команды "Локомотива"
-
"Реал Сосьедад" уступил "Гранаде"
-
Киевское "Динамо" и "Шахтер" добыли победы в УПЛ
-
В "Торпедо" отреагировали на слухи о возможной отставке Игнашевича
-
"Ростов" может бойкотировать матч с "Ротором", однако опасается обвинений в сдаче игры
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Айнтрахтом"
-
"Ренн" одолел "Страсбур" и другие результаты 29-го тура Лиги 1
-
"Интер" вырвал победу над "Торино", "Рома" проиграла "Парме"
-
"Лестер" разгромил "Шеффилд" и вышел на второе место АПЛ
-
Игрок "Барселоны" Араухо восстановился после травмы
-
"Краснодар" разгромил "Тамбов" в матче РПЛ
-
Марсело готов помочь "Реалу" в матче с "Аталантой"
-
"Сельта" и "Атлетик" не смогли выявить победителя
-
"Лестер" и "Севилья" поборются за одного из лидеров "Марселя"
-
Клопп высказался о сроках восстановления ван Дейка и Джо Гомеса
-
"Байер" проиграл "Арминии" в матче Бундеслиги
-
Футболист "Чертаново" объяснил, почему избил игрока "Локомотива"
-
Игнашевич близок к увольнению из "Торпедо"
-
"Бавария" нацелилась на основного хавбека "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17