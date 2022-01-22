"Интер" вырвал победу над "Венецией"

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"Интер" вырвал победу над "Венецией"Фото: твиттер "Интера"

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Интер" добыл победу над "Венецией".

"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 5 очков.

"Интер" - "Венеция" 2:1

Голы: Анри, 19 - 0:1, Барелла, 40 - 1:1, Джеко, 90 - 2:1

"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 73), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 73).

"Венеция": Ледзерини, Модоло, Кальдара, Чеккарони, Улльманн, Ампаду, Вакка (Фьордилино, 25), Кюизанс (Перец, 66), Тессманн (Кийин, 66), Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).

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