"Интер" вырвал победу над "Венецией"
Фото: твиттер "Интера"
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Интер" добыл победу над "Венецией".
"Интер" продолжает лидировать в чемпионате, опережая "Милан" на 5 очков.
"Интер" - "Венеция" 2:1
Голы: Анри, 19 - 0:1, Барелла, 40 - 1:1, Джеко, 90 - 2:1
"Интер": Ханданович, Дармиан (Думфрис, 73), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Димарко, 46), Перишич, Брозович (Весино, 82), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 72), Джеко, Мартинес (Санчес, 73).
"Венеция": Ледзерини, Модоло, Кальдара, Чеккарони, Улльманн, Ампаду, Вакка (Фьордилино, 25), Кюизанс (Перец, 66), Тессманн (Кийин, 66), Анри (Нани, 82), Окереке (Сигурдссон, 82).
Читайте также: "Дженоа" и "Удинезе" сильнейшего не выявили. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов
-
Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
Лента новостей
-
"Интер" вырвал победу над "Венецией"
-
Товарищеские матчи: "Ростов" проиграл "Спарте", "Локомотив" сыграл вничью с "Яблонецом"
-
"Байер" объявил о трансфере Азмуна
-
"Лилль" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
-
Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто
-
Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
-
"Брентфорд" уступил "Вулверхэмптону". Матч прерывался из-за дрона
-
"Вильярреал" разгромил "Мальорку". Иосифов вышел в концовке матча
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Анчелотти сделал важное заявление о будущем Азара в "Реале"
-
Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал драку в конце товарищеского матча с "Ботевом"
-
"Дженоа" и "Удинезе" сильнейшего не выявили
-
Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов
-
"Байер" вернулся в гонку за Азмуном
-
Почеттино рассказал о состоянии Месси
-
"Кадис" добыл гостевую победу над "Леванте" в 22-м туре Ла Лиги
-
Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
-
"Зенит" не смог победить болгарский "Ботев" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17