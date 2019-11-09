"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А

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"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А

В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Интер" с трудом переиграл "Верону".

Теперь "нерадзурри" возглавляет чемпионат, опережая "Ювентус", который сыграет завтра, на два очка.

"Интер" - "Верона" 2:1

Голы: Верре (пен), 19 - 0:1, Весино, 65 - 1:1, Барелла, 83 - 2:1

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Бираги (Кандрева, 63), Барелла, Лазаро (Д`Амброзио, 85), Весино, Брозович, Мартинес (Эспозито, 81), Лукаку.

"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Лазович, Амрабат, Верре (Хендерсон, 63), Пессина, Дзакканьи (Тутино, 50), Сальседо (Стемпиньски, 84).

Предупреждения: Брозович (32), Дзакканьи (35), Мартинес (42), Барелла (84).

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