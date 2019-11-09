"Интер" вырвал победу в матче с "Вероной" и возглавил Серию А
В рамках 12-го тура итальянской Серии А "Интер" с трудом переиграл "Верону".
Теперь "нерадзурри" возглавляет чемпионат, опережая "Ювентус", который сыграет завтра, на два очка.
"Интер" - "Верона" 2:1
Голы: Верре (пен), 19 - 0:1, Весино, 65 - 1:1, Барелла, 83 - 2:1
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Бираги (Кандрева, 63), Барелла, Лазаро (Д`Амброзио, 85), Весино, Брозович, Мартинес (Эспозито, 81), Лукаку.
"Верона": Сильвестри, Алан Эмперор, Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Лазович, Амрабат, Верре (Хендерсон, 63), Пессина, Дзакканьи (Тутино, 50), Сальседо (Стемпиньски, 84).
Предупреждения: Брозович (32), Дзакканьи (35), Мартинес (42), Барелла (84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Сассуоло
|11
|13
|13
|Милан
|11
|13
|14
|Удинезе
|11
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|11
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7