"Интер" вышел из борьбы за ван де Бека

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"Интер" вышел из борьбы за ван де Бека

"Интер" более не является претендентом на хавбека "Аякса" Донни ван де Бека.

Как сообщает Calciomercato, причиной послужило то, что "нерадзурри" не готовы заплатить за игрока сумму, которую требует "Аякс".

Напомним, что фаворитом в борьбе за 22-летнего голландца является мадридский "Реал".

В текущем сезоне ван де Бек провел 22 игры, забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

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