"Интер" вышел на 1 место в Серии А
В Милане прошел матч 15 тура Серии А между "Интером" и "Кротоне". Хозяева, благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса, разгромили гостей со счетом 6:2.
Победа позволила "нерадзурри" возглавить турнирную таблицу. У подопечных Конте 36 очков после 15 игр. "Милан" отстает на 2 балла, иея игру в запасе. У "Кротоне" на данный момент последнее, 20 место, и всего 9 набранных очков.
"Интер" - "Кротоне" 6:2 (2:2)
Голы: Дзанеллато, 12 - 0:1, Мартинес, 20 - 1:1, Марроне, 31 (автогол) - 2:1, Големич, 36 (пенальти) - 2:2, Мартинес, 57 - 3:2, Лукаку, 64 - 4:2, Мартинес, 78 - 5:2, Хакими, 87 - 6:2
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Коларов, 81), Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Янг (Дармиан, 75), Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.
"Кротоне": Кордац, Големич (Джиджи, 85), Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуардо Энрике, Реца, Жуниор Мессиас (Рохас, 86), Ривьер (Нванкво, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17