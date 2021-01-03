"Интер" вышел на 1 место в Серии А

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"Интер" вышел на 1 место в Серии АВ Милане прошел матч 15 тура Серии А между "Интером" и "Кротоне". Хозяева, благодаря хет-трику Лаутаро Мартинеса, разгромили гостей со счетом 6:2.

Победа позволила "нерадзурри" возглавить турнирную таблицу. У подопечных Конте 36 очков после 15 игр. "Милан" отстает на 2 балла, иея игру в запасе. У "Кротоне" на данный момент последнее, 20 место, и всего 9 набранных очков.

"Интер" - "Кротоне" 6:2 (2:2)

Голы: Дзанеллато, 12 - 0:1, Мартинес, 20 - 1:1, Марроне, 31 (автогол) - 2:1, Големич, 36 (пенальти) - 2:2, Мартинес, 57 - 3:2, Лукаку, 64 - 4:2, Мартинес, 78 - 5:2, Хакими, 87 - 6:2

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Коларов, 81), Хакими, Барелла (Гальярдини, 70), Брозович, Видаль (Сенси, 46), Янг (Дармиан, 75), Лукаку (Перишич, 75), Мартинес.

"Кротоне": Кордац, Големич (Джиджи, 85), Марроне, Луперто (Магальян, 70), Педру Перейра, Молина (Вулич, 85), Дзанеллато, Эдуардо Энрике, Реца, Жуниор Мессиас (Рохас, 86), Ривьер (Нванкво, 62).

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