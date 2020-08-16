"Интер" вышел в четвертьфинал юношеской Лиги Чемпионов

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"Интер" вышел в четвертьфинал юношеской Лиги Чемпионов

В матче 1/8 финала юношеской лиги УЕФА миланский "Интер" обыграл французский "Ренн" со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал. Победу итальянскому клубу принес гол Чезаре Касадея. В 1/4 финала "Интер" сыграет с победителем пары "Ювентус" (Италия) - "Реал" (Испания).

"Интер" (Италия) - "Ренн" (Франция) - 1:0 (0:0)
Гол: Касадей, 78 - 1:0

"Интер": Поззер, Моретти, Кинкуэ, Нтубе, Персин, Аттис (Касадей, 46), Скитаццо (Кортиновис, 61), Широ, Веццони, Сатриано, Фонсека (Ористанио, 67)

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