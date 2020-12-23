"Интер" выставил Эриксена на трансфер

Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.

"Да, подтверждаю, Эриксен выставлен на трансфер. Мы расстанемся с ним в зимнее трансферное окно.

Мы не можем на него рассчитывать, он испытывает сложности и не подходит нашим планам на развитие. Считаю, что уход игрока – разумное решение", – сказал Маротта Sky Sport Italia.