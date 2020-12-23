"Интер" выставил Эриксена на трансфер

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"Интер" выставил Эриксена на трансферГенеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.

"Да, подтверждаю, Эриксен выставлен на трансфер. Мы расстанемся с ним в зимнее трансферное окно.

Мы не можем на него рассчитывать, он испытывает сложности и не подходит нашим планам на развитие. Считаю, что уход игрока – разумное решение", – сказал Маротта Sky Sport Italia.

Датчанин перешел в стан миланцев в январе этого года из "Тоттенхэма". В сезоне 2020/2021 в Серии А появлялся на поле в 8 матчах, но не отметился результативными действиями.

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