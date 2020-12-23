"Интер" выставил Эриксена на трансфер
Генеральный директор миланского "Интера" Беппе Маротта заявил, что полузащитник Кристиан Эриксен выставлен на трансфер.
"Да, подтверждаю, Эриксен выставлен на трансфер. Мы расстанемся с ним в зимнее трансферное окно.
Мы не можем на него рассчитывать, он испытывает сложности и не подходит нашим планам на развитие. Считаю, что уход игрока – разумное решение", – сказал Маротта Sky Sport Italia.
Датчанин перешел в стан миланцев в январе этого года из "Тоттенхэма". В сезоне 2020/2021 в Серии А появлялся на поле в 8 матчах, но не отметился результативными действиями.
Читать также: "Милан" включился в борьбу за Эриксена | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17