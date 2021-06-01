"Интер" выставит на трансфер двух футболистов

Фото инстаграм Артуро Видаля

Миланский "Интер" готов летом продать двух игроков старше 30 лет, пишет журналист Николо Скира.

По его информации, в планах "нерадзурри" выставить на трансфер полузащитника Артуро Видаля и нападающего Алексиса Санчеса.

Уход указанных футболистов позволит не только омолодить состав, но и сократить зарплатный фонд на 13,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 34-летний Видаль забил 2 мяча и сделал 2 ассиста в 30 играх. В активе 32-летнего Санчеса 7 голов и 8 результативных передач в 38 матчах.

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