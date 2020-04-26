"Интер" является фаворитом в борьбе за Обамеянга

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"Интер" является фаворитом в борьбе за Обамеянга

Миланский "Интер" хочет купить габонского нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Le10Sport.

По сведениям издания, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за форварда. Впрочем, трансфер состоится лишь в том случае, если "Интер" покинет аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, которым интересуются "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Ранее сообщалось, что Обамеянг решил покинуть "Арсенал", хотя его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют "Барселона", "Реал", "Манчестер "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов.

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