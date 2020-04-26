"Интер" является фаворитом в борьбе за Обамеянга
Миланский "Интер" хочет купить габонского нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Le10Sport.
По сведениям издания, итальянский клуб является фаворитом в борьбе за форварда. Впрочем, трансфер состоится лишь в том случае, если "Интер" покинет аргентинский нападающий Лаутаро Мартинес, которым интересуются "Барселона", "Реал", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Ранее сообщалось, что Обамеянг решил покинуть "Арсенал", хотя его контракт с клубом действует до лета 2021 года. Интерес к нему проявляют "Барселона", "Реал", "Манчестер "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В нынешнем сезоне 30-летний Обамеянг провел за "Арсенал" 32 матча во всех турнирах и забил 20 голов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18