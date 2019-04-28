"Интер" - "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

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"Интер" - "Ювентус" - 1:1 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Интером" и "Ювентусом".

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2 Наполи Наполи 33 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
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