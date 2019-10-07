"Интер" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

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"Интер" - "Ювентус" - 1:2 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии, в котором "Ювентус" обыграл "Интер".

Видео: "Интер" – "Ювентус" - 1:2

"Интер" – "Ювентус" - 1:2 (1:1)
Голы: Дибала, 4 - 0:1, Мартинес, 18 (с пенальти) - 1:1, Игуаин, 80 - 1:2

"Интер": Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Барелла, Брозович, Сенси (Весино, 34), Годин (Бастони, 54), Лукаку, Мартинес.

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Матюиди, Куадрадо, Пьянич, Хедира (Бентанкур, 62), Бернардески (Игуаин, 62), Дибала (Джан, 71), Роналду.

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