"Интер" – "Ювентус" - 2:3 (обзор)

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"Интер" – "Ювентус" - 2:3 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура итальянской Серии А между "Интером" и "Ювентусом".

Не пропустите: Огненный матч в Милане: "Ювентус" вырвал победу у "Интера". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 34 84
3 Рома 35 70
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Фиорентина 34 51
9 Сампдория 34 51
10 Торино 34 47
11 Дженоа 34 41
12 Болонья 34 39
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кротоне 34 31
17 Кьево 35 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 34 25
20 Беневенто 34 17
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