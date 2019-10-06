"Интер" - "Ювентус": видеотрансляция центрального матча Серии А

Сегодня, 6 октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Италии "Интер" - "Ювентус".

В 6 турах Серии А "Интер" пока не потерпел ни одного поражения, набрав 18 баллов. "Ювентус" отстает от подопечных Антонио Конте на 2 балла, так как один из 6 матчей закончил вничью.

Встреча пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало игры - в 21:45 (мск).

Прямую видеотрансляцию центрального матча чемпионата Италии смотрите на нашем сайте:

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