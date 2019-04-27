"Интер" - "Ювентус": видеотрансляция матча 34-го тура Серии А

Сегодня, 27 апреля, в рамках 34-го тура чемпионата Италии состоится матч между миланским "Интером" и туринским "Ювентусом".

"Интер", имея в активе 61 балл, уверенно закрепился на 3 строчке Серии А. Отрыв от ближайшего преследователя "Милана" составляет 5 очков. "Ювентус" уже добился чемпионства и имеет отрыв от подопечных Лучано Спалетти в 26 очков.

Встреча пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца". Начало - в 21:30 (мск).

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