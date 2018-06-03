"Интер" задумался о продаже Икарди

Руководство миланского "Интера" всерьёз задумалось о продаже форварда Мауро Икарди, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "нерадзурри" могут согласиться на трансфер аргентинского бомбардира, чтобы избежать наказания за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Напомним, что на Икарди претендуют "Реал", "Ювентус", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".



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