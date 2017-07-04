"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини

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"Интер" заинтересовался аргентинским хавбеком Чеккини

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Банфилда" Эмануэлю Чеккини, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 3,5 миллиона евро. Если трансфер состоится, то миланцы отдадут игрока в аренду "Дженоа".

20-летний Чеккини выступает за "Банфилд" с 2013 года, провел за клуб 33 матча и забил 5 голов.

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