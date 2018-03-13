"Интер" заинтересовался двумя игроками "Шахтера"

"Интер" проявляет интерес к полузащитникам "Шахтера" Бернарду и Марлосу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба будут следить за игрой обоих футболистов в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", который состоится 13 марта.

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету 29-летнего Марлоса 16 мячей и 13 голевых пасов в 31 поединке.

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