"Интер" заинтересовался двумя игроками "Шахтера"

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"Интер" заинтересовался двумя игроками "Шахтера"

"Интер" проявляет интерес к полузащитникам "Шахтера" Бернарду и Марлосу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, представители миланского клуба будут следить за игрой обоих футболистов в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", который состоится 13 марта.

В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету 29-летнего Марлоса 16 мячей и 13 голевых пасов в 31 поединке.

Не пропустите: Бернард сыграет против "Ромы" свой последний матч за "Шахтер". | http://soccernews.ru

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