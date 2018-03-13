"Интер" заинтересовался двумя игроками "Шахтера"
"Интер" проявляет интерес к полузащитникам "Шахтера" Бернарду и Марлосу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, представители миланского клуба будут следить за игрой обоих футболистов в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ромы", который состоится 13 марта.
В этом сезоне 25-летний Бернард провел за "Шахтер" 28 матчей, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. На счету 29-летнего Марлоса 16 мячей и 13 голевых пасов в 31 поединке.
Не пропустите: Бернард сыграет против "Ромы" свой последний матч за "Шахтер". | http://soccernews.ru
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|О
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|Наполи
|28
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|3
|Рома
|28
|56
|4
|Лацио
|28
|53
|5
|Интер Милан
|27
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|Милан
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|Сампдория
|27
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|Аталанта
|26
|41
|9
|Фиорентина
|27
|38
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|Торино
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|11
|Удинезе
|27
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|Болонья
|28
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|13
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|27
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|27
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|27
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|Сассуоло
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