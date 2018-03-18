"Интер" заинтересовался форвардом "Шахтера"

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Шахтера" Факундо Феррейре, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось об интересе миланцев к другому игроку "горняков" полузащитнику Бернарду.

В этом сезоне 27-летний Феррейра провел за "Шахтер" 35 матчей во всех турнирах и забил 27 голов.

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