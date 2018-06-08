"Интер" заинтересовался французским вингером

"Интер" проявляет интерес к полузащитнику "Сент-Этьена" Джонатану Бамба, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб может бесплатно подписать футболиста в летнее трансферное окно, так как его контракт с "зелеными" истекает в конце июня.

В минувшем сезоне 22-летний Бамба провел за "Сент-Этьен" 37 матчей, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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