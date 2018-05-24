"Интер" заинтересовался хавбеком сборной Украины

Миланский "Интер" заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Марлосом, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены предпринять попытки подписать 29-летнего хавбека "горняков" уже этим летом. Трансфер натурализованного украинца оценивается в 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марлос забил 22 мяча и сделал 16 результативных передач в 41 матче за "Шахтер".

Напомним, Мартинес пройдет медосмотр в "Интере". | soccernews.ru