"Интер" заинтересовался хавбеком сборной Украины

Теги интер миланшахтер донецкмарлос

"Интер" заинтересовался хавбеком сборной УкраиныМиланский "Интер" заинтересовался полузащитником донецкого "Шахтера" Марлосом, информирует Tuttosport.

По сведениям издания, "нерадзурри" намерены предпринять попытки подписать 29-летнего хавбека "горняков" уже этим летом. Трансфер натурализованного украинца оценивается в 12,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Марлос забил 22 мяча и сделал 16 результативных передач в 41 матче за "Шахтер".

Напомним, Мартинес пройдет медосмотр в "Интере". | soccernews.ru

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