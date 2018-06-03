"Интер" заинтересовался защитником "Манчестер Юнайтед"



"Интер" проявляет интерес к голландскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Дэйли Блинду, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Переход вполне может состояться, так как на голландца не рассчитывает наставник манкунианцев Жозе Моуринью.

В минувшем сезоне 28-летний Блинд провел за "Манчестер Юнайтед" 17 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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