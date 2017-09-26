"Интер" заинтересован в Биссуме

Хавбек "Лилля" Ив Биссума попал в сферу интересов "Интера", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство клуба уверено, что за счет Биссума сможет укрепить линию полузащиты. Сообщается, что переговоры между сторонами уже стартовали.

В нынешнем сезоне Биссума принял участие в 6 матчах "Лилля".

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