"Интер" заинтересован в Биссуме

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"Интер" заинтересован в Биссуме

Хавбек "Лилля" Ив Биссума попал в сферу интересов "Интера", сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, руководство клуба уверено, что за счет Биссума сможет укрепить линию полузащиты. Сообщается, что переговоры между сторонами уже стартовали.

В нынешнем сезоне Биссума принял участие в 6 матчах "Лилля".

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