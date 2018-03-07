"Интер" заинтересован в Ди Марии

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"Интер" заинтересован в Ди Марии

Вингер ПСЖ Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Football Italia, трансфер состоится при одном условии - "Интер" должен на следующий попасть в Лигу Чемпионов.

В настоящее время "Интер" находится на 5-й позиции, отставая от 4-го места на одно очко.

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