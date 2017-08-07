"Интер" заинтересован в Гарае

Защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай попал в сферу интересов "Интера", сообщает Sportitalia.

По информации ресурса, миланский клуб хочет взять игрока в аренду. Также в услугах футболиста заинтересованы "Спартак" и "Ювентус".

В прошлом сезоне Гарай провел 27 матчей и отметился 4 голами.

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