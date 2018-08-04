"Интер" заинтересован в хавбеке сборной Аргентины

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"Интер" заинтересован в хавбеке сборной Аргентины

Агент хавбека "Индепендьенте" Максимилиано Месы рассказал об интересе "Интера" к его клиенту.

"У меня уже были встречи с Аузилио. Надеюсь, мы сможем закрыть эту сделку. Макси сделает немало голевых передач на Икарди или Мартинеса" - приводит слова агента Football Italia.

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