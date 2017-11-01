"Интер" заинтересован в Пасторе
Хавбек ПСЖ Хавьер Пасторе попал в сферу интересов "Интера", сообщает Football Italia.
По информации ресурса, боссы "нерадзурри" готовы зимой усилить состав команды для того, чтобы "Интер" поборолся за Скудетто.
Напомним, что "Интер" хочет заполучить защитника "Манчестер Сити" Эльякима Мангаля.
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|Ювентус
|11
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|5
|Рома
|10
|24
|6
|Сампдория
|10
|20
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|Фиорентина
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|16
|8
|Милан
|11
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|10
|Аталанта
|11
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|Кьево
|11
|15
|12
|Болонья
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|Удинезе
|11
|12
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|Кальяри
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|Кротоне
|11
|9
|16
|СПАЛ
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|Сассуоло
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