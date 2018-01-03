"Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" Коутиньо

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"Интер" заинтересован в подписании "Барселоной" КоутиньоМиланский "Интер" заинтересован в подписании каталонской "Барселоной" полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям Football Italia, в случае, если за бразильца "сине-гранатовые" таки выложат 150 миллионов евро, "нерадзурри" получат от этого трансфера 2 миллиона евро. Такая сумма будет причитаться итальянскому гранду ввиду того, что 25-летний хавбек числится воспитанником клуба.

Напомним, "Интер" приобрел Коутиньо у бразильского "Васку да Гама", когда тому было всего 16 лет.

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