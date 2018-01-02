"Интер" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"

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"Интер" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"Миланский "Интер" заинтересован в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием уже в зимнее трансферное окно вингера "сине-гранатовых" Жерара Деулофеу, а также его партнера по команде - защитника Алейша Видаля.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Интера". | soccernews.ru

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