"Интер" заинтересован в подписании двух игроков "Барселоны"

Миланский "Интер" заинтересован в подписании сразу двух игроков каталонской "Барселоны", информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, "нерадзурри" рассматривают вариант с подписанием уже в зимнее трансферное окно вингера "сине-гранатовых" Жерара Деулофеу, а также его партнера по команде - защитника Алейша Видаля.