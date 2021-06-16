"Интер" заинтересован в подписании Дюмфриса

Теги интер миландензел думфрис

"Интер" заинтересован в подписании ДюмфрисаФото: инстаграм Дюмфриса/Автор неизвестен

Как сообщает Voetbal International, защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в "Интере".

По информации источника, итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему голландцу и может купить его в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 голевых передач.

Также не пропустите: Шевченко прокомментировал травму Зубкова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020

Официально: Марко Арнаутович дисквалифицирован на матч против Нидерландов на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов