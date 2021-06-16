"Интер" заинтересован в подписании Дюмфриса

Фото: инстаграм Дюмфриса/Автор неизвестен

Как сообщает Voetbal International, защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в "Интере".

По информации источника, итальянский клуб проявляет интерес к 25-летнему голландцу и может купить его в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Дюмфрис провел 41 матч за ПСВ, на его счету 4 гола и 9 голевых передач.

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