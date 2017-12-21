"Интер" заинтересован в подписании вингера "Шахтера"

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"Интер" заинтересован в подписании вингера "Шахтера"Миланский "Интер" заинтересован в подписании вингера донецкого "Шахтера" Бернарда, информирует Tuttosport.

По сведениям источника, трансфер 25-летнего бразильца уже был одобрен спортивным менеджментом "нерадзурри". Ожидается, что предложение по футболисту итальянский гранд сделает уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бернард забил 9 мячей и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Интер" увеличит зарплату Икарди. | soccernews.ru

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