"Интер" заинтересован в трансферной цели "Ювентуса"

Форвард "Фиорентины" Федерико Кьеза может продолжить карьеру в "Интере".

Как сообщает Calciomercato, руководство "нерадзурри" уже контактирует с "фиалками" по поводу возможной сделки в зимнее трансферное окно.

Напомним, что прошедшим летом заполучить Кьезу пытался "Ювентус".

Контракт Кьезы с клубом рассчитан до 2022 года. В прошлом сезоне на его счету 12 голов и 9 ассистов в 41 матче.

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