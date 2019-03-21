"Интер" заинтересован в услугах Андре Гомеша

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"Интер" заинтересован в услугах Андре Гомеша

Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш, выступающий на правах аренды за "Эвертон", может оказаться в "Интере".

Как сообщает Diario Sport, "нерадзурри" заинтересованы в 25-летнем игроке, однако просят у него до лета не принимать предложений от других клубов. "Интер" хочет дождаться итогов сезона, а именно попадания в Лигу Чемпионов, что за собой повлечет изменения в трансферном бюджете.

Отмечается, что "Эвертон" намерен как можно скорее воспользоваться опцией выкупа Гомеша. "Ириски" оценивают игрока в 25 миллионов евро.

В этом сезоне Гомеш провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.

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