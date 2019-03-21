"Интер" заинтересован в услугах Андре Гомеша
Хавбек "Барселоны" Андре Гомеш, выступающий на правах аренды за "Эвертон", может оказаться в "Интере".
Как сообщает Diario Sport, "нерадзурри" заинтересованы в 25-летнем игроке, однако просят у него до лета не принимать предложений от других клубов. "Интер" хочет дождаться итогов сезона, а именно попадания в Лигу Чемпионов, что за собой повлечет изменения в трансферном бюджете.
Отмечается, что "Эвертон" намерен как можно скорее воспользоваться опцией выкупа Гомеша. "Ириски" оценивают игрока в 25 миллионов евро.
В этом сезоне Гомеш провел 25 матчей, в которых отметился одним голом и двумя ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
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|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11