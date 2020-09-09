"Интер" заключить контракт с Видалем в ближайшие дни

Миланский "Интер" готов подписать контракт с хавбеком "Барселоны" Артуро Видалем на этой неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, футболист заключит контракт до 2022 года с окладом в 6 миллионов евро в год. Стороны уже согласовали все условия договора.

33-летний Видаль выступает за "Барселону" с 2018 года, провел за клуб 96 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Луис Суарес выставил ультиматум "Барселоне". | http://soccernews.ru