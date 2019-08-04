"Интер" занял жёсткую позицию в отношении Икарди

Теги мауро икардиинтер милан

"Интер" занял жёсткую позицию в отношении Икарди

Руководство "Интера" очень хочет продать нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланцы грозят 26-летнему аргентинцу не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Это связано с тем, что Икарди не хочет покидать клуб.

Ранее сообщалось, что футболист отказал "Роме" и "Наполи". Икарди покинет "Интер" только, если его пригласит "Ювентус".

В СМИ была информация, что Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены.

Не пропустите: "Рома" близка к трансферу экс-форварда "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

РПЛ опубликовала заявление по поводу столкновения между фанатами и ОМОНом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов