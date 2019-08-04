"Интер" занял жёсткую позицию в отношении Икарди

Руководство "Интера" очень хочет продать нападающего Мауро Икарди. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.



По данным источника, миланцы грозят 26-летнему аргентинцу не выпускать его на поле до конца контракта, который рассчитан до лета 2021 года. Это связано с тем, что Икарди не хочет покидать клуб.



Ранее сообщалось, что футболист отказал "Роме" и "Наполи". Икарди покинет "Интер" только, если его пригласит "Ювентус".



В СМИ была информация, что Икарди может остаться в "Интере" из-за своей жены.

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