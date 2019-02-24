"Интер" занялся поиском замены Икарди

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"Интер" занялся поиском замены Икарди

Сегодня, 24 февраля, стало известно, что нападающему "Интера" Мауро Икарди, возможно, предстоит прооперировать колено, из-за чего футболист не сможет играть до конца сезона.  В связи с этим руководство миланского клуба занялось поисками замены игроку. Об этом информирует Corriere dello Sport.

По данным источника, "Интера" видит альтернативу в нападающем "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаке и игроке из "Аталанты"Дуване Сапате.

Лукаку в текущем сезоне участвовал в 23 матча АПЛ, забив 8 голов и сделав один ассист. Сапата в нынешнем сезоне выступал в 25 встречах, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами.

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