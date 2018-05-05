"Интер" заплатил 25 миллионов евро за 20-летнего форварда

Теги расинг клубинтер миланлаутаро мартинес

"Интер" заплатил 25 миллионов евро за 20-летнего форвардаНападающий "Расинга" Лаутаро Мартинес подписал контракт с "Интером".

К своему новому клубу он присоединится летом, о чем объявил президент аргентинского клуба Виктор Бланко.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро плюс 10 процентов от последующей продажи.

В этом сезоне 20-летний аргентинец сыграл в 22-х матчах за свой клуб, забив 15 голов и сделав пять голевых передач.

Читайте: Пять клубов претендуют на форварда "Интера" | http://soccernews.ru

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