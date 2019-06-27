"Интер" заплатить более 20 миллионов евро за хавбека "Герты"
Австрийский полузащитник "Герты" Валентино Лазаро в ближайшее время может перейти в "Интер", сообщает Sky Sport Deutschland.
По сведениям издания, миланский клуб согласовал трансфер игрока за 22 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Лазаро подпишет с "Интером" пятилетний контракт и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.
23-летний Лазаро перешел в "Герту" в 2018 году из "Ред Булл Зальцбург" за 6,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за берлинский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|34
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|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
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|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
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|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19