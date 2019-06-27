"Интер" заплатить более 20 миллионов евро за хавбека "Герты"

Австрийский полузащитник "Герты" Валентино Лазаро в ближайшее время может перейти в "Интер", сообщает Sky Sport Deutschland.

По сведениям издания, миланский клуб согласовал трансфер игрока за 22 миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на несколько миллионов за счет бонусов. Лазаро подпишет с "Интером" пятилетний контракт и будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год.

23-летний Лазаро перешел в "Герту" в 2018 году из "Ред Булл Зальцбург" за 6,5 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел за берлинский клуб 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал семь результативных передач.

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