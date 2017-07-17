"Интер" заплатит за Бальде Кейта 22 миллиона евро

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"Интер" заплатит за Бальде Кейта 22 миллиона евро

Атакующий полузащитник "Лацио" Бальде Кейта в ближайшее время перейдёт в "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб уже согласовал трансфер 22-летнего сенегальца. Сумма сделки составит 22 миллиона евро.

Сам Кейта заключит с "Интером" контракт до лета 2022 года с зарплатой три миллиона евро за сезон плюс бонусы. 

Ранее стало известно, что футболист покинул тренировочный лагерь "Лацио". | http://soccernews.ru

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