"Интер" заплатит за Далберта 20 миллионов евро

"Интер" в ближайшее время намерен завершить трансфер защитника "Ниццы" Далберта, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист заключит с "нерадзурри" пятилетнее соглашение, а стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.

Предполагается, что трансфер состоится на следующей неделе.

В прошлом сезоне Далберт провел 33 матча и отдал 4 ассиста.

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