"Интер" запросил у ПСЖ стоимость Пасторе

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику ПСЖ Хавьеру Пасторе, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. ПСЖ, в свою очередь, не прочь продать игрока, но хочет получить за него не менее 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что 28-летний Пасторе не является основным игроком парижского клуба и в минувшем сезоне принял участие всего в 18 матчах.

Ранее аргентинец уже играл за Серии А за "Палермо".

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