"Интер" заработает деньги, если ПСЖ перепродаст Икарди в "Ювентус"
Стало известно об одном пункте аренды нападающего "Интера" Мауро Икарди в ПСЖ.
Как сообщает Football Italia, если ПСЖ выкупит аргентинца, а затем продаст в другой итальянский клуб, то они должны будут дополнительно заплатить "Интеру" 15 миллионов евро.
Напомним, что аренда Икарди обошлась ПСЖ в 13 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 70 миллионов. По слухам, в покупке футболиста заинтересован "Ювентус".
Икарди провел за ПСЖ 31 матч, в которых отметился 20 голами и 4 ассистами.
Читайте также: ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|26
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|2
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|26
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|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16