"Интер" заработает деньги, если ПСЖ перепродаст Икарди в "Ювентус"

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"Интер" заработает деньги, если ПСЖ перепродаст Икарди в "Ювентус"

Стало известно об одном пункте аренды нападающего "Интера" Мауро Икарди в ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, если ПСЖ выкупит аргентинца, а затем продаст в другой итальянский клуб, то они должны будут дополнительно заплатить "Интеру" 15 миллионов евро.

Напомним, что аренда Икарди обошлась ПСЖ в 13 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 70 миллионов. По слухам, в покупке футболиста заинтересован "Ювентус".

Икарди провел за ПСЖ 31 матч, в которых отметился 20 голами и 4 ассистами.

Читайте также: ПСЖ может выкупить Икарди и обменять его на двух игроков "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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