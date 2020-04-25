"Интер" заработает деньги, если ПСЖ перепродаст Икарди в "Ювентус"

Стало известно об одном пункте аренды нападающего "Интера" Мауро Икарди в ПСЖ.

Как сообщает Football Italia, если ПСЖ выкупит аргентинца, а затем продаст в другой итальянский клуб, то они должны будут дополнительно заплатить "Интеру" 15 миллионов евро.

Напомним, что аренда Икарди обошлась ПСЖ в 13 миллионов евро, а сумма выкупа составляет 70 миллионов. По слухам, в покупке футболиста заинтересован "Ювентус".

Икарди провел за ПСЖ 31 матч, в которых отметился 20 голами и 4 ассистами.

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