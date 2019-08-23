"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20

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"Интер" заявил Икарди на сезон-2019/20

"Интер" включил нападающего Мауро Икарди в заявку на Серию А на сезон-2019/20.

В нынешнем розыгрыше футболист будет выступать под 7-м номером.

Ранее у Икарди был 9-й номер, но сейчас под ним будет играть новичок Ромелу Лукаку.

Ранее сообщалось, что "Наполи договорился о переходе 27-летнего форварда за 65 миллионов евро. Жена форварда Ванда Нара считает, что он должен принять предложение неаполитанцев. Впрочем, сам футболист хочет перейти в "Ювентус".

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