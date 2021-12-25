"Интер" зимой может подписать капитана "Торино"

Фото: инстаграм Белотти/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Торино" Андреа Белотти, чей контракт истекает уже следующим летом, может сменить клубную прописку.

Как сообщает издангие TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale, в подписании форварда заинтересован миланский "Интер".

По информации источника, футболист также хочет перейти в другой клуб и в январе может провести переговоры с "нерадзурри", чтобы подписать соглашение.

В нынешнем сезоне Серии А Белотти сыграл в девяти матчах, в которых сумел отметиться двумя забитыми голами.

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