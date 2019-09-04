"Интер" зимой попытается купить Эриксена
Европейские топ-клубы всё ещё следят за ситуацией вокруг полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, который следующим летом может стать свободным агентом.
По информации Daily Express, во время зимнего трансферного окна звёздного датчанина попытается купить миланский "Интер".
Главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте хочет видеть 27-летнего хавбека в своей команде.
Стоит отметить, что рыночная стоимость Эриксена оценивается в 100 миллионов евро, однако "Тоттенхэм" однозначно пойдёт на уступки, чтобы не потерять игрока бесплатно.
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