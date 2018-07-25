Интерес к Дембеле проявляют три клуба

Интерес к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле проявляют сразу три клуба, информирует испанская пресса.

Так, за ситуацией, в которой оказался 21-летний француз, внимательно следят лондонский "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Все три клуба планируют предпринять попытки подписать перспективного игрока, если тот официально изъявит желание сменить команду.

В прошлом сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, Дембеле изучает возможность ухода из "Барселоны". | soccernews.ru